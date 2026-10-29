Siracusa, inciviltà nell’area sportiva sopra il Talete. Lo sfogo: “Facciamo schifo”

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Atti di inciviltà nell’area sportiva attrezzata sopra il parcheggio Talete, a Siracusa. A denunciare quanto accaduto è Giuseppe Gibilisco, già assessore comunale e attualmente capo di Gabinetto del sindaco Francesco Italia, che questa mattina ha trovato una situazione che lo ha spinto a uno sfogo sui social.

Il quadro è quello di uno spazio interessato da lavori di miglioramento, dove gli operai sono rimasti impegnati fino alle 19 di ieri per la posa di una gomma antiurto simile a quella utilizzata sulle piste di atletica. Nonostante l’area di cantiere fosse recintata, qualcuno sarebbe entrato nello spazio, staccando parte del rivestimento appena posato e portandolo anche nel vicino campo da basket.

Questa mattina, inoltre, sono stati trovati mozziconi di sigaretta a terra, un uovo sul campo da basket e una busta di vino abbandonata. Elementi che hanno alimentato l’indignazione di Gibilisco, soprattutto per il contrasto tra il lavoro necessario a rendere gli spazi più funzionali e il comportamento di chi non ne rispetta strutture e attrezzature.

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“Città destinata a fallire, non meritiamo nulla, facciamo schifo”, è lo sfogo dell’ex assessore, che punta l’attenzione sul mancato rispetto dei beni comuni.

La vicenda riporta al centro il tema della tutela degli spazi pubblici e delle strutture sportive, luoghi pensati per essere utilizzati dalla comunità e che richiedono non soltanto investimenti e manutenzione, ma anche senso civico e rispetto da parte di chi li frequenta.