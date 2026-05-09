Siracusa, incontro al Libero Consorzio con il nuovo vertice dell’Ordine dei Commercialisti

Primo confronto istituzionale tra il Libero Consorzio comunale di Siracusa e il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia.

Il presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, ha ricevuto nella sede di via Roma il presidente del nuovo Consiglio dell’Ordine, Massimo Conigliaro, accompagnato da una delegazione dei componenti del direttivo appena insediato.

L’incontro si è svolto in un clima definito di piena cordialità e collaborazione e ha rappresentato l’occasione per avviare un confronto sulle principali questioni che riguardano gli enti locali del territorio provinciale, con particolare attenzione agli aspetti economico-finanziari che coinvolgono i Comuni e lo stesso Libero Consorzio.

Al centro del colloquio, la volontà condivisa di costruire un dialogo stabile e costante tra le istituzioni e l’Ordine professionale, con l’obiettivo di affrontare in maniera coordinata le sfide amministrative e contabili che interessano il territorio.

Nel corso dell’incontro, il presidente Giansiracusa ha ribadito la disponibilità dell’ente a promuovere un percorso di reciproca collaborazione istituzionale, valorizzando il contributo dell’Ordine dei Commercialisti come interlocutore qualificato, insieme a tutti i portatori di interesse del territorio.