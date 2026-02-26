Siracusa, incontro del Rotary sul referendum del 22 e 23 marzo

Lunedì 23 febbraio, presso il Grand Hotel Villa Politi di Siracusa, si è svolto un partecipato e approfondito dibattito sul tema del referendum previsto per il 22 e 23 marzo, incentrato sul “sì” e sul “no” alla riforma che interviene su sette articoli della Costituzione, con il confronto fra Andrea Migneco, giudice della Corte d’Appello di Catania, e Valerio Vancheri, Avvocato del Foro di Siracusa. A moderare l’incontro la giornalista de La Sicilia, Laura Valvo.

Dopo i saluti del Presidente del Rotary Club Siracusa, Salvo Vinci, e del Presidente del Circolo Unione di Siracusa, Gaetano Bordone, il dibattito si é articolato sui tre punti chiave della riforma costituzionale, la separazione delle carriere, lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura in due distinti organi e l’istituzione dell’Alta Corte di disciplina.

Nel merito, il dottor Migneco ha sottolineato la necessità di valutare se, rispetto all’impianto originario della Costituente del 1948, la riforma – incidendo su sette articoli – presenti un rapporto costi-benefici effettivamente positivo.

Sul punto l’avvocato Vancheri, dopo un breve excursus storico delle riforme che hanno portato all’attuale processo di tipo accusatorio, ha sostenuto la necessità di un intervento strutturale, e come la riforma oggi proposta fosse già auspicata dai Padri costituenti, che inserirono una norma transitoria in Costituzione che ne prevedeva l’attuazione.

Con riferimento alla separazione delle carriere, il Dottor Migneco ha evidenziato che la riforma non apporterebbe nessun beneficio sostanziale, rimanendo inalterata quella che è la funzione del Pubblico Ministero all’interno del Processo. Di contro l’Avvocato Vancheri ha sottolineato la necessità che si incida sulla struttura dell’ordinamento giudiziario, a partire dalla creazione di una netta demarcazione tra le “magistrature”, quale presidio di garanzia per il cittadino. Sul tema dello sdoppiamento del CSM ci si è confrontati soprattutto sul sistema di selezione, basato sul sorteggio, i cui limiti, con riferimento soprattutto alla designazione delle componenti laica e non laica, sono stati sottolineati dal Dottor Migneco. Di diversa opinione l’Avvocato Vancheri, secondo il quale il sistema del sorteggio, nonostante i suoi limiti, rimane l’unica soluzione percorribile dal momento che le altre possibili (l’attuale o la nomina da parte di un organo terzo) presenterebbero molte più criticità.

Il dibattito si é poi incentrato sul tema dell’Alta Corte di Disciplina, organo del tutto inedito, ed i relatori hanno espresso le proprie osservazioni in merito, peraltro non così distanti tra loro.

Il confronto, serrato ma sempre cordiale, è stato moderato da Laura Valvo, davanti ad una platea attenta e silenziosa, segno dell’interesse suscitato da un tema centrale per l’assetto della giustizia e per l’equilibrio costituzionale del Paese.