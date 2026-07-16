Siracusa, incontro e dibattito sulla crisi del calcio italiano e siciliano

Sport · Panathlon

Un dibattito ricco e coinvolgente, moderato dal giornalista Manuel Bisceglie, che ha visto gli interventi del capo-area scouting dell’Inter Francesco Sotera e del direttore sportivo Giuseppe Restuccia. Dopo l’apertura e i saluti del presidente Gaetano Caserta e del governatore Area 9 Sicilia Ludovico Magauddacon la consegna delle targhe a Sotera e Restuccia, si è parlato di mancata qualificazione al Mondiale, paradossi dei risultati giovanili, carenze impiantistiche e fragilità dei club locali.

Interventi di alto profilo su sistema calcio, scouting, gestione dei settori giovanili, impiantistica, ruolo delle proprietà estere e governance sportiva. Proposte concrete emerse su formazione, tutela del territorio, investimenti strutturali e modelli di gestione sostenibile per il calcio siciliano. È poi seguito un momento conviviale finale: ringraziamenti a Valter Forti per l’ospitalità, taglio della torta celebrativa e il dono della maglia personalizzata di Lautaro Martínez da parte di Cicco Sotera al Panathlon. Cristina Corso ha poi letto i dieci punti della carta del panathleta e sono poi stati ringraziati gli ospiti presenti, da Elio Gervasi (ex presidente Coni, guardalinee di Lo Bello) a Filippo Muscio (consigliere nazionale Unvs e prossimo vicepresidente che ha consegnato due libri Unvs a Sotera e Restuccia) e Nuccio Porchia (presidente della neonata sezione siracusana Unvs “Beppe Forti”).