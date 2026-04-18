Siracusa, incontro fra Prefetto e presidente IACP: “rafforzare la collaborazione sul territorio”

Ieri mattina un incontro proficuo e molto importante tra il Prefetto Chiara Armenia e la presidente dell’IACP di Siracusa Alessia Scorpo per rafforzare la collaborazione sul territorio. I temi affrontati sono stati quelli della gestione del patrimonio abitativo, il contrasto all’abusivismo e la gestione delle criticità che sono elementi connessi con la sicurezza nel territorio.

“La volontà di lavorare sulle criticità è condivisa – dichiara la presidente –, il nostro istituto si impegna sin da subito a portare avanti i lavori di riqualificazione in atto e quelli che devono essere ancora realizzati sul patrimonio abitativo. Il nostro impegno è duplice perché, se da un lato si restituisce dignità agli immobili, dall’altro si migliorano le condizioni di vivibilità dei cittadini. Riqualificare per noi significa non solo intervenire sugli spazi ma intervenire concretamente sulla sicurezza del territorio. È naturale che il lavoro di rete con la Prefettura, i Comuni e tutti i soggetti coinvolti, come le associazioni, è fondamentale per rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio, elemento fondamentale per poter dare risposte concrete a tutti i cittadini. Vogliamo ringraziare il Prefetto per questo incontro e per aver dimostrato concretamente la volontà di rafforzare la presenza delle istituzioni nel territorio!”.