Siracusa, incontro informativo su pratiche operatorie in Ortopedia

Le principali novità in tema di chirurgia ed interventi alla spalla in artroscopia, mediante protesi. E’ uno dei temi su cui si è soffermato Luigi Magnano, specialista in Ortopedia e traumatologia, che vanta una solida esperienza internazionale tra Regno Unito e Svezia. L’ortopedico è intervenuto nel corso dell’appuntamento che si è tenuto nella sala “Giulio Pastore” della Cisl, in via Arsenale, gremita, per la rassegna “Pensa alla Salute”: un percorso guidato dai nostri specialisti, promosso dalla Fnp, La federazione nazionale dei pensionati della Cisl di Siracusa e Ragusa, insieme all’Anteas, l’Associazione nazionale Terza età attiva per la solidarietà.

L’incontro è rivolto alle tematiche che si riferiscono alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, con un’attenzione particolare che sarà rivolta alla casistica dei traumi acuti, nel caso delle fratture e distorsioni e delle malattie croniche e degenerative riguardanti l’artrosi e il mal di schiena. Parte delle innovazioni negli interventi di spalla nella moderna chirurgia ortopedica si concentrano su tre pilastri fondamentali: la mini-invasività in artroscopia, che permette di riparare lesioni come nel caso della cuffia dei rotatori attraverso piccole incisioni, riducendo il dolore ed accelerando i tempi di recupero. Magnano si è anche soffermato sulle tecniche biologiche di intervento, in particolare sull’utilizzo di membrane biocompatibili inserite in artroscopia per ricentrare l’articolazione e favorire la guarigione nei casi di lesioni irreparabili.

Particolare attenzione è stata focalizzata quindi alle tecniche di chirurgia protesica avanzata, ed in particolare sulla sostituzione dell’articolazione tramite approcci chirurgici mirati come nel caso delle protesi anatomiche o inverse per ripristinare la funzionalità ed alleviare il dolore nei casi di artrosi grave.

La conferenza ha puntato ad informare i presenti sulle principali cause dei traumi che incidono anche sulla mobilità, ribadendo anche l’importanza della prevenzione primaria e secondaria. Tematiche sulle quali il segretario generale della Fnp Cisl Siracusa Ragusa, Antonio Nicosia ha ribadito come sia fondamentale la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della conoscenza delle principali esigenze che investono la terza età, per garantire un elevato grado di welfare, contribuendo per questa fascia, contestualmente a migliorarne il livello di vita.