Siracusa, incontro pubblico sulla santità: al centro tre figure del territorio

Attualità · zona isola

La Parrocchia Maria Santissima Mediatrice di tutte le Grazie, in contrada Isola a Siracusa, ha organizzato per giovedì 6 agosto alle ore 20:30 un incontro pubblico dedicato al tema della santità e alle figure che hanno segnato la vita spirituale del territorio siracusano. L’appuntamento, intitolato “Riflessioni sulla santità. Figure del nostro territorio”, si svolgerà nel piazzale della chiesa parrocchiale.

La serata offrirà un approfondimento su tre testimoni che, con percorsi diversi, hanno lasciato un’impronta significativa nella comunità ecclesiale siracusana e dell’intera Sicilia. Verrà ricordato il Beato Federico Campisano, francescano siracusano del XIV secolo che ha vissuto la fede con intensità e semplicità evangelica proprio nelle zone del Plemmirio, territorio di appartenenza della Parrocchia Maria Santissima Mediatrice di tutte le Grazie; sarà presentata la figura della Serva di Dio Suor Chiara Di Mauro, “la Monaca Santa di Siracusa”, religiosa, stigmatizzata e mistica siracusana che ha trasformato la sofferenza, le tribolazioni e le avversità della stessa Chiesa in un cammino di carità, consolazione e dono di sé vissuto in parte nella “grotta santa” di Siracusa; sarà infine ripercorsa la testimonianza del beato Pino Puglisi, sacerdote palermitano e martire della mafia, simbolo di un impegno cristiano capace di opporsi al male con la forza disarmante del Vangelo.