Siracusa, incontro su Christiane Reimann all’Istituto “Elio Vittorini”

Giovedì 14 maggio 2026, presso l’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di via Regia Corte a Siracusa, si terrà la conferenza “Christiane Reimann e Wilhelm Alter: quale amore? Psicopatologia di una tormentata relazione”, a cura del dottor Francesco D’Alpa, medico neurologo e neurofisiopatologo.

L’incontro approfondirà la figura di Christiane Reimann (1888-1979), illustre “siracusana d’adozione”, pioniera dell’assistenza infermieristica moderna e protagonista di una straordinaria vicenda umana e professionale. Attraverso documenti inediti custoditi nell’archivio di Villa Fegotto, il relatore ricostruirà il complesso rapporto che legò Reimann al medico tedesco Wilhelm Friedrich Karl Alter: un’intensa relazione nata dalla comune passione professionale, evolutasi in un legame sentimentale e sfociata infine in una lunga e dolorosa controversia giudiziaria.

Francesco D’Alpa, autore di numerosi saggi scientifici e socio dell’Associazione Christiane Reimann, offrirà una lettura storica e psicologica di una vicenda ancora poco conosciuta ma di grande rilievo per la memoria culturale cittadina.

L’evento sarà anche occasione per commemorare la professoressa Lucia Acerra nel quinto anniversario della sua scomparsa.