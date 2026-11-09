Siracusa, incontro su insularità e sviluppo con Antonio Nicita e Giuseppe Provenzano

Politica · Sabato 14 novembre

Quali prospettive di sviluppo per la Sicilia e quali politiche servono per superare gli svantaggi legati alla condizione di insularità? Sono le domande al centro dell’incontro pubblico “Il futuro della Sicilia tra insularità e sviluppo”, in programma sabato 14 novembre, alle 11, al Grand Hotel Alfeo di Siracusa.

L’iniziativa sarà un’occasione di confronto sulle sfide economiche, sociali e infrastrutturali dell’Isola, con particolare attenzione alla coesione territoriale, al diritto allo sviluppo e alla necessità di una nuova agenda di politiche pubbliche capace di valorizzare le potenzialità della Sicilia e ridurre le disuguaglianze.

A intervenire saranno Antonio Nicita, senatore della Repubblica e autore del volume “Sicilia e insularità. Dagli svantaggi persistenti a una nuova agenda pubblica”, e Peppe Provenzano, deputato della Repubblica ed ex ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

A introdurre e moderare l’incontro sarà Marina De Michele.

Il dibattito punta ad approfondire come trasformare le criticità legate alla posizione geografica dell’Isola in occasioni di crescita, investimenti e maggiore competitività, individuando strumenti e strategie per garantire nuove opportunità alle comunità siciliane.

La partecipazione all’iniziativa è aperta a tutti. L’appuntamento è per sabato 14 novembre alle 11 al Grand Hotel Alfeo di Siracusa.