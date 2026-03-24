Siracusa, incontro su metalmeccanici: Fim, Fiom e Uilm attendevano “risposte concrete”

Oggi si è tenuto un incontro in Confindustria Siracusa. Al tavolo hanno partecipato, oltre alle segreterie regionali e territoriali delle organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM di Siracusa, anche il direttore di Confindustria, ing. Angelo Grasso, la dott.ssa Maria Pia Prestigiacomo, presidente di Federmeccanica, e diversi imprenditori locali.

“Ci attendevamo delle risposte concrete da questo confronto, poiché avevamo già espresso le nostre preoccupazioni sull’occupazione dei lavoratori metalmeccanici durante una riunione tenutasi nel novembre 2025. Tuttavia, l’incontro non ha portato alcuna novità rilevante. Abbiamo dunque posto un ultimatum a Confindustria, chiedendo una verifica puntuale del rispetto delle regole sugli appalti nell’ambito del processo di riconversione del sito petrolchimico”. I metalmeccanici rivendicano il proprio ruolo e non delegano altri rispetto alle questioni della categoria. “Non vogliamo che la logica del massimo ribasso prevalga a scapito della sicurezza sul lavoro e della qualità”.

Il direttore Angelo Grasso, che partecipava per la prima volta a questo tavolo di confronto, si è impegnato ad avviare le verifiche richieste.

“A questo punto – dichiarano Vincenzo Comella, coordinatore regionale UILM Sicilia, e Giorgio Miozzi, segretario generale UILM Siracusa -, non c’è più tempo da perdere. Ci rendiamo disponibili a partecipare ad un nuovo incontro per il 14 aprile prossimo”.