Siracusa, incontro sugli “uomini che costruirono la storia della città moderna”

L’associazione culturale Lamba Doria, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, organizza per sabato 29 novembre alle ore 10:30 un incontro dedicato alla valorizzazione della memoria storica, dell’impegno civile e dell’espressione artistica del territorio.

Nel corso dell’evento verranno ricordate e approfondite le figure di: Ten. Giovanni Figura, attraverso le sue memorie di guerra; Don Emilio Bufardeci, sacerdote impegnato nel sociale; Luciano Campisi, scultore; Giovanni De Corrado, reduce di guerra.

Interverranno i soci: Marzia Gibilisco, Giuseppe Rappazzo, Ranieri Meloni, Alessandro Maiolino, Benedetto Brandino, Franco Caligiore e Alberto Moscuzza.

Modererà gli interventi Sebastiano Nastasi.

L’iniziativa si propone di offrire un momento di riflessione collettiva e di confronto tra testimonianze, cultura e memoria, valorizzando personalità che hanno lasciato un segno nella storia locale e nazionale.