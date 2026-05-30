Siracusa, incontro tra Commercialisti e Agenzia Entrate Riscossione: focus su rottamazione, rateazioni e pignoramenti

Proficuo e cordiale incontro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa con la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; si consolida cosi’ una relazione istituzionale che si è rafforzata nel tempo. Sono stati affrontati temi di grande attualità, come la definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi (c.d. rottamazione quinquies), le diverse forme di rateazione, le procedure di pignoramento, le sospensioni e gli sgravi. Il tutto con l’obiettivo di favorire il dialogo tra i commercialisti ed i funzionari dell’esattoria ed agire tempestivamente, laddove possibile, per la tutela dei contribuenti da un lato e del credito erariale dall’altro.

“Non possiamo che apprezzare – ha dichiarato il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa Massimo Conigliaro – l’accoglienza e la consueta apertura al dialogo che la Direzione di Siracusa ci ha riservato. Ci siamo confrontati con i diversi responsabili dei settori, per definire i migliori canali di comunicazione per le istanze dei contribuenti”. Dal canto suo il Responsabile delle sedi di Siracusa e Ragusa dell’Agenzia Entrate Riscossione Vincenzo Parlato ha confermato la piena disponibilità alla collaborazione e l’apertura ad ogni iniziativa utile alla soluzione di eventuali criticità.