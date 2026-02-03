Siracusa, incremento delle ore al personale comunale part-time. Casella: “ci stiamo già lavorando”

“Prendo atto delle preoccupazioni del consigliere De Simone ma il tema dell’aumento delle ore al personale comunale part-time è sul tavolo dell’Amministrazione, che ne sta discutendo in maniera concreta ed è sul punto avere le conferme necessarie circa la disponibilità delle risorse”.

Lo afferma l’assessore al Decentramento di Siracusa, Giuseppe Casella.

“Assieme all’assessore ai Servizi demografici, Daniela Vasques – prosegue l’assessore –, mi sono fatto promotore di questa iniziativa trovando ampia disponibilità nel sindaco Francesco Italia e nei vertici amministrativi dell’Ente. Io e la collega Vasques lavoriamo in settori che sono a stretto contatto con le esigenze giornaliere dei cittadini, conosciamo bene quali sono le loro aspettative e altrettanto bene conosciamo il valore delle lavoratrici e dei lavoratori comunali. Nonostante le difficoltà, le assunzioni fatte lo scorso anno dimostrano che l’Amministrazione è pronta a ogni soluzione per fronteggiare i vuoti dell’organico e per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini. Aumentare il monte ore al personale già in forza al Comune – conclude Casella – avrà una duplice valenza perché si tratta di persone già dotate delle competenze e delle conoscenze necessarie e alle quali riconosceremmo l’importante contributo dato alla città”.