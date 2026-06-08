Siracusa, Inda: verso il rinnovo di Marina Valensise in qualità di consigliere delegato

La Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole all’unanimità sulla proposta di rinnovo di Marina Valensise come consigliere delegato dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico (Inda). La nomina era stata avanzata dal ministro della Cultura e rappresenta un passaggio importante verso la conferma dell’attuale governance dell’ente che organizza le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa.

Parere favorevole anche per la nomina di Monica Centanni come componente del consiglio di amministrazione dell’Inda, sebbene in questo caso le opposizioni abbiano scelto di astenersi.

L’atto di governo dovrà ora ottenere il via libera della Commissione Cultura del Senato, chiamata a pronunciarsi entro il prossimo 15 giugno.