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Siracusa, indifferenziata e plastica non ritirate da settimane in Via Antonino lo Surdo

Rifiuti in via Lo Surdo

Un lettore tramite Whatsapp ci segnala:

Buongiorno, volevo segnalare la situazione di degrado che viviamo nel condominio sito pizzuta in Via Antonino lo Surdo 9,in quanto non viene ritirata l’ indifferenziata da settimane , così come la plastica. Grazie cordiali saluti

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