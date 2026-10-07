Igiene urbana
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Siracusa, indifferenziata e plastica non ritirate da settimane in Via Antonino lo Surdo
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Un lettore tramite Whatsapp ci segnala:
Buongiorno, volevo segnalare la situazione di degrado che viviamo nel condominio sito pizzuta in Via Antonino lo Surdo 9,in quanto non viene ritirata l’ indifferenziata da settimane , così come la plastica. Grazie cordiali saluti
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