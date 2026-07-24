Siracusa, individuata la perdita idrica al Plemmirio: al via i lavori di riparazione

Attualità · Aretusaacque

È stata individuata la perdita che, nelle ultime ore, ha provocato i disservizi nell’approvvigionamento idrico della zona del Plemmirio. A comunicarlo è Aretusacque, che informa di aver localizzato il guasto nell’ambito delle attività di ricerca avviate sull’area.

Le squadre operative sono già al lavoro per eseguire la riparazione della condotta di distribuzione e ripristinare la piena funzionalità della rete. Secondo quanto riferito dal gestore, si tratta di un intervento particolarmente complesso, la cui durata è stimata in circa sei ore.

Durante l’esecuzione dei lavori e nelle ore immediatamente successive potranno verificarsi cali di pressione o temporanee interruzioni dell’erogazione nelle aree già interessate dalle criticità, con particolare riferimento alle utenze del Plemmirio.

I tecnici di Aretusacque monitoreranno costantemente l’andamento dell’intervento per ridurre al minimo i disagi e consentire il graduale ritorno alla normalità una volta conclusa la riparazione.

La società si è infine scusata con gli utenti per i disagi arrecati, ringraziando la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione durante le operazioni di ripristino del servizio.