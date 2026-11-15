Siracusa, individuato un nuovo santuario in Ortigia

Attualità · SIRACUSA ARCHEOLOGIA

Un nuovo santuario a Ortigia, Siracusa, individuato nell’area della caserma Abela.

E’ una delle novità sotto il profilo archeologico contenute nel volume “Corinto e Siracusa.

Relazioni, scambi, influenze” che scaturisce dal convegno internazionale promosso dal Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai. “I lavori del convegno e adesso questa pubblicazione – ha detto il direttore ad interim del Parco Archeologico e Paesaggistico, Antonino Lutri – ci consentono di portare a conoscenza gli studi realizzati dagli archeologi di diverse università sul legame tra Corinto e Siracusa. Una panoramica approfondita sulle storiche rotte commerciali, i modelli artistici e i profondi legami culturali che hanno unito per millenni la madrepatria greca alla sua colonia aretusea”.

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“Gli scambi non avvenivano soltanto in una direzione, da Corinto a Siracusa, ma si registrava anche il contrario – ha spiegato Stefania De Vido, docente di Storia greca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia -. Siracusa è uno dei poli del Mediterraneo, di estrema rilevanza”. Sotto il profilo archeologico la scoperta di un luogo di culto, un unico grande complesso santuariale.





“Gli scavi che sono stati realizzati in quell’area – ha spiegato Massimo Frasca, già docente di Archeologia classica presso l’università di Catania – hanno portato degli indizi sulla presenza di un’area sacra. Questo si combina con altre notizie di vesti monumentali anche nell’area del castello Maniace per cui è probabile che ci fosse anche un tempio proprio sulla punta estrema della dell’isola”.





(Ansa.it)