Siracusa, infiltrazioni d’acqua al Museo “Paolo Orsi”: La Vardera presenta interrogazione urgente all’ARS

Infiltrazioni d’acqua nelle sale espositive del Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa. È questa la segnalazione, documentata da cittadini e operatori culturali, che ha spinto Ismaele La Vardera, deputato regionale e leader del movimento Controcorrente, a presentare un’interrogazione urgente all’Assemblea Regionale Siciliana indirizzata all’Assessorato ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana.

Secondo quanto denunciato, le infiltrazioni si sarebbero verificate in alcune aree del complesso museale, provocando piogge interne e situazioni di potenziale rischio per la conservazione dei reperti e la sicurezza dei visitatori.

Nel testo dell’interrogazione, La Vardera chiede alla Regione di chiarire: se siano stati effettuati sopralluoghi tecnici per accertare i danni; quali interventi urgenti di manutenzione siano stati disposti o programmati; se vi siano stati danni ai reperti archeologici o alle strutture museali; quali fondi siano stati destinati al museo nel triennio 2023–2025 per manutenzione ordinaria e straordinaria; se sia intenzione della Regione nominare un commissario tecnico per monitorare la situazione e infine se siano state adottate misure di sicurezza per visitatori e personale, anche mediante chiusure parziali.

“La situazione denunciata è grave – si legge nel documento – poiché le infiltrazioni, se confermate, metterebbero a rischio reperti unici al mondo, oltre a rappresentare un pericolo per il pubblico. La Regione ha l’obbligo di intervenire tempestivamente per garantire la tutela del patrimonio museale, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004)”.

Il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, inaugurato nella sua attuale sede nel gennaio 1988 all’interno del Parco di Villa Landolina, è considerato una delle più importanti istituzioni museali d’Europa. Custodisce reperti di eccezionale valore storico e artistico, dalle testimonianze preistoriche ai capolavori del periodo greco e romano.

Dopo una lunga fase di rinnovamento, nel 2024 è stato inaugurato il Settore E, dedicato al periodo ellenistico-romano, con un allestimento di oltre 2.500 metri quadrati e nuovi spazi espositivi.

Sulla vicenda è intervenuto anche Sebastiano Musco, responsabile territoriale del Movimento Controcorrente Siracusa: “Le recenti infiltrazioni verificatesi con le prime piogge hanno riacceso l’attenzione sulle possibili criticità strutturali del complesso museale. Abbiamo chiesto, insieme a Elisa Delia, presidente del Dipartimento Beni Culturali di Controcorrente, un intervento urgente della Regione per evitare che un luogo simbolo della nostra identità venga lasciato al degrado.”

Musco ha ricordato come il Museo “Paolo Orsi” rappresenti non solo un patrimonio archeologico, ma anche “una testimonianza viva della storia di Siracusa e della Sicilia tutta, che deve essere valorizzata e protetta con serietà e visione”.

Il Movimento Controcorrente chiede dunque un piano straordinario di manutenzione e tutela per il museo e per tutti i siti culturali a rischio in Sicilia, denunciando una gestione troppo spesso emergenziale e la mancanza di interventi programmati.

“Non possiamo intervenire solo quando l’acqua entra nelle sale – ha concluso Musco – servono manutenzione costante, monitoraggio tecnico e personale qualificato per evitare che l’incuria comprometta decenni di storia e di ricerca.”