Siracusa, infissi trasportati con un carrello e tentato furto di gasolio: denunciati in due

La Polizia di Stato di Siracusa ha denunciato un quarantenne, per il reato di ricettazione, sorpreso in via Monteforte mentre, utilizzando un carrello di un esercizio commerciale, trasportava degli infissi di cui non sapeva giustificare la provenienza e un uomo di 48 anni per il reato di tentato furto perché sorpreso, in un cantiere sito in viale Epipoli, mentre tentava di asportare una tanica di gasolio, da 30 litri circa, sottratto dai veicoli ivi presenti.

Gli agenti delle Volanti, inoltre, hanno denunciato un giovane di 26 anni per guida senza patente reiterata negli ultimi due anni.