Siracusa, informazione e libertà di pensiero: lunedì all’Einaudi un incontro per le scuole

Si terrà lunedì prossimo, nell’auditorium del liceo scientifico “Luigi Einaudi”, il secondo incontro del ciclo “Articolo 21: istruzioni per l’uso. Tutelare la libertà di manifestazione del pensiero”, organizzato per le scuole dal Comune. L’evento è riservato agli istituti superiori e coinvolgerà, anche attraverso collegamenti da remoto, oltre a quelli dell’Einaudi, gli studenti del Gargallo, del Rizza, del Corbino, del Quintiliano del Federico di Svevia e dell’Insolera.

L’incontro, che sarà aperto dall’assessore alla Legalità Fabio Granata, verterà sul ruolo sempre più diffuso degli uffici stampa pubblici e privati nel sistema dell’informazione. Per parlarne sono stati chiamati quattro giornalisti: Aldo Mantineo, che coordinerà gli interventi; il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli; il segretario provinciale dell’Associazione siciliana della stampa, Prospero Dente; Francesco Di Parenti dell’Ufficio stampa del Comune.

“Articolo 21: istruzioni per l’uso” rientra nel progetto per le scuole “Educazione alla legalità e cittadinanza attiva” organizzato dal Comune e curato da Giuseppe Prestifilippo. Allo stesso ambito appartengono altre due cicli di incontri: uno sul trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio e uno sulle 21 donne dell’Assemblea costituente.