Siracusa, inglese e informatica al Centro Sociale e Culturale di Grottasanta

Due attività in fase di avvio al Centro Sociale e Culturale di Grottasanta. Da giovedì 5 marzo, dalle 9.30 alle 11, inizierà il corso di inglese con la professoressa Lilly Fronte. Le lezioni si svolgeranno ogni giovedì mattina negli orari indicati.
A metà marzo è previsto l’ avvio del corso di Informatica con la presenza di un istruttore, in collaborazione con CNA. Le lezioni si svolgeranno ogni martedì mattina dalle 9.30/ 10.30 primo turno, e dalle 10.35 alle 11.35 il secondo turno.
Disponibilità per solo 20 corsisti.
