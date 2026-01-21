Siracusa, ingrottamento e cedimento del muraglione in via Arsenale dopo il passaggio del ciclone Harry

È il bilancio del giorno dopo a Siracusa, duramente colpita dal passaggio del ciclone Harry. Nella notte forti mareggiate hanno interessato la fascia costiera, provocando danni e situazioni di pericolo in diverse zone della città.

In particolare, un tratto del muraglione di via Arsenale ha ceduto a causa della violenza del mare, causando un ingrottamento e creando una situazione di potenziale rischio per le abitazioni adiacenti.

La Protezione civile è già stata informata e sta monitorando l’evolversi della situazione, mentre prosegue la ricognizione dei danni sul territorio.