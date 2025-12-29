Siracusa, inizia la discussione sul Bilancio: 303 emendamenti. Cavallaro e Romano: “contestiamo il metodo”

Inizia oggi la discussione del bilancio di previsione in Consiglio comunale a Siracusa. Sono stati 303 gli emendamenti presentati dalle forze politiche che compongono l’assise, 80 dei quali non sono stati ritenuti trattabili. L’opposizione è pronta a portare la maggioranza davanti al fatto che questo esercizio finanziario non è adeguato alle esigenze della città, l’amministrazione vuole invece riuscire ad approvarlo entro la fine dell’anno, per la prima volta, così da non lavorare in dodicesimi nel 2026.

“Contestiamo il metodo, lo abbiamo detto e lo ribadiamo – sottolineano infatti i consiglieri di FdI Paolo Cavallaro e Paolo Romano –Nell’ultima conferenza dei capigruppo si era deciso di calendarizzare il bilancio il prossimo anno, tenuto conto tra l’altro che quest’anno l’Amministrazione comunale ha deciso di formulare in unica proposta il bilancio con tutti i numerosi atti propedeutici compresi i piani triennali delle opere pubbliche, dei servizi e delle valorizzazioni e alienazioni, con il chiaro fine di strozzare il dibattito e la tempistica di presentazione degli emendamenti e di discussione e approvazione. Abbiamo presentato alcuni emendamenti, per provare a migliorare qualcosa, per progetti di buon senso e utili al territorio. Alcuni emendamenti al Dup sono stati proposti e votati favorevolmente nelle commissioni consiliari, inserendovi alcune mozioni già votate dall’aula o dalle commissioni, inspiegabilmente rimaste fuori (tra le tante la valorizzazione della Balza Acradina, la valorizzazione dell’area della stessa in cui parlò il Santo Papa Giovanni Paolo II, l’intitolazione del teatro comunale a personalità illustre nel campo delle arti, l’ affidamento a terzi della ristrutturazione e gestione dei bagni comunali, il progetto sperimentale di scuolabus nelle aree più disagiate). Il parere complessivo sul bilancio è negativo, in quanto è conservativo e non mostra alcun segno di coraggio verso la riduzione della pressione fiscale, la realizzazione delle opere più importanti per la città, dai parcheggi all’illuminazione pubblica, dalle infrastrutture per le zone periferiche e balneari al rifacimento della pavimentazione stradale, in molte aree disconnessa e piena di profonde e pericolose buche. Ci aspettavamo di leggere nel Documento unico di programmazione uno straccio di concreta programmazione pluriennale sugli eventi culturali e turistici della stagione estiva, ma, come dimostra il calendario degli eventi natalizi e di fine anno, questa Amministrazione vive alla giornata, affidandosi a manifestazioni di interesse di dubbia opportunità e utilità. L’amministrazione punta sul turismo, ma non lavora, come dovrebbe, in termini di accoglienza, offrendo a cittadini e turisti tutti i servizi necessari ed indispensabili. Ovunque proliferano abusivismi e disordine, sporcizia e disorganizzazione; la nostra proposta di un assessore al decoro urbano con un apposito settore interdirigenziale, anche quest’anno non è stata accolta… e purtroppo la mancanza si nota in ogni angolo della città. Oggi sarà una giornata lunga, con centinaia di emendamenti. Avremo modo di verificare se anche questa volta vincerà la fredda logica dei numeri o il buon senso”.