Siracusa, si è insediato il nuovo Consiglio provinciale dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali

Si è ufficialmente insediato nei giorni scorsi il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Siracusa, a seguito delle recenti elezioni per il rinnovo delle cariche interne, valide per il periodo 2025-2029.

Alla guida dell’Ordine è stato eletto il dott. agr. Paolo Terranova, nuovo presidente, che ritorna a ricoprire questa carica dopo alcuni anni. Accanto a lui, nel segno della continuità, sono stati riconfermati tre consiglieri uscenti, i dott. agr. Ferdinando Caldarella, che assume il ruolo di vicepresidente; David Bono, nuovo segretario; e Massimo Capodieci, nominato tesoriere.

Completano la composizione del Consiglio i neoeletti dott. agr. Elisa Farieri, Antonino Pisano, Rosa Miluzzo, Vincenzo Cultrera e Lorena Castiglia.

Riconfermati e nuovi eletti sono adesso chiamati a contribuire con le proprie competenze allo sviluppo delle attività dell’Ordine e alla valorizzazione delle professioni agronomiche e forestali nel territorio siracusano.