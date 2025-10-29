Siracusa, Foti e Rabbito (Insieme): “Rifare gli attraversamenti pedonali in viale Santa Panagia”

La sicurezza stradale è un diritto fondamentale per tutti i cittadini, in particolare per le categorie più vulnerabili come bambini, anziani e persone con disabilità. A lanciare l’allarme per Viale Santa Panagia sono Alfredo Foti, co-fondatore della Lista Civica Insieme, e Daniela Rabbito, consigliere comunale della stessa lista.

Viale Santa Panagia è un’arteria strategica e molto trafficata della città, lungo la quale si trovano numerosi istituti scolastici, il tribunale, uffici professionali e attività commerciali. Tale contesto genera un flusso costante di pedoni, soprattutto nelle ore di punta. Tuttavia, gli attraversamenti pedonali esistenti risultano deteriorati e non garantiscono la necessaria visibilità, esponendo a rischi bambini e adulti che si spostano per lavoro, scuola o commissioni.

“In considerazione dei pericoli evidenti per la sicurezza dei cittadini, chiediamo all’Amministrazione Comunale di rifare gli attraversamenti pedonali con materiali adeguati e conformi alle normative vigenti e di installare la segnaletica verticale necessaria per avvertire i conducenti della presenza dei pedoni”, dichiarano Foti e Rabbito.

Le richieste arrivano con tanto di documentazione fotografica allegata, a testimonianza dello stato attuale dei passaggi pedonali, e sottolineano l’urgenza di interventi concreti per tutelare la sicurezza di chi ogni giorno attraversa Viale Santa Panagia.