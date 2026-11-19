Attualità · Anti vandali

Un tornello anti-intrusione per impedire l’accesso ai veicoli non autorizzati e garantire maggiore sicurezza a chi frequenta il Parco Ozanam di Siracusa. È stato installato nell’area verde un dispositivo pensato per contrastare gli ingressi abusivi di auto e moto, evitando che i mezzi possano circolare in uno spazio frequentato quotidianamente da bambini e famiglie.

L’intervento punta a tutelare soprattutto i più piccoli, che utilizzano il parco come luogo di gioco e svago, e a restituire piena fruibilità a un’area pubblica destinata alla socialità. L’obiettivo è mettere fine agli accessi indiscriminati dei mezzi motorizzati.