Siracusa, insulti sessisti dopo un post sulla Palestina. Zappulla: “Noi non ci ridiamo su. Non lo normalizziamo”

Un dato certo del patriarcato è che, se l’insulto è rivolto a una donna, nel 90% dei casi sarà a sfondo sessuale. Lo sanno bene tutte le donne, ma in particolare quelle che vivono e lavorano in ambienti storicamente maschili, come la politica.

Lo sa bene anche Sara Zappulla, consigliera comunale del Partito Democratico di Siracusa, che ha pubblicato sulla propria bacheca social un video sulla Palestina. Nel filmato, una rappresentante degli studenti della struttura didattica speciale in Beni Archeologici (Sds) parlava della situazione in Medio Oriente.

Sotto al post, però, sono comparsi commenti offensivi e sessisti come “Tu proprio non sai un c…” o “forse sei specializzata del c….”.

Nel commentare l’episodio, Zappulla ha voluto sottolineare quanto le donne in politica siano costrette a fare i conti con un linguaggio violento e discriminatorio, chiamando in causa anche Francesca Silluzio, consigliera comunale di Sortino: “Io e Francesca siamo due giovani consigliere comunali, due donne, che ogni giorno fanno i conti con una politica dove il confronto passa spesso da machismo, sopraffazione e violenza verbale. Non è interessante sapere chi commenta. È interessante sapere che, quando devono attaccare una donna, troppi uomini (specie nel centrodestra) scelgono sempre l’insulto sessista. Noi non ci ridiamo su. Non lo normalizziamo. Perché per noi la politica è un atto d’amore, un lavoro di costruzione, non una gara a chi urla o insulta più forte. Il nostro lavoro sarà completo quando i partiti, la politica e le istituzioni inizieranno davvero a interrogarsi e a comprendere quanto devono decostruire e quanto profondamente tossici siano gli ambienti che loro stessi hanno costruito.”