Siracusa, Intelligenza artificiale al servizio dei cittadini: come un Comune del Sud può essere innovativo

L’intelligenza artificiale come strumento concreto per migliorare la vita dei cittadini e rendere la pubblica amministrazione più efficiente, trasparente e vicina alle persone. È questo il tema dell’incontro dal titolo “Intelligenza artificiale al servizio dei cittadini. Come può un Comune del Sud essere innovativo”, in programma sabato 10 gennaio alle 18 all’interno della libreria Neapolis, in viale Teocrito 125 a Siracusa.

L’iniziativa si propone di avviare una riflessione sul ruolo che le nuove tecnologie possono avere nei territori del Sud Italia. Al centro del dibattito, le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per semplificare i servizi comunali, migliorare la comunicazione con i cittadini e ottimizzare i processi decisionali delle amministrazioni locali. Un appuntamento aperto a tutti e gratuito.

L’appuntamento prenderà spunto dal libro “L’era dell’intelligenza artificiale, il futuro dell’identità umana” di Henry Kissinger, Eric Schmidt e Daniel Huttenlocker, un’opera che analizza le potenzialità dell’IA come strumento capace, al pari di altre grandi innovazioni della storia, di estendere le capacità umane oltre i limiti fisici. Il testo affronta anche i temi cruciali delle responsabilità legate al suo utilizzo e dell’importanza di processi regolatori in grado di governarne lo sviluppo e l’applicazione.

A partire da queste riflessioni teoriche, il confronto si sposterà sul rapporto tra intelligenza artificiale e Pubblica Amministrazione Locale, con l’obiettivo di “atterrare” su esempi concreti. Verranno condivise alcune esperienze già avviate in città come Roma, Messina e Perugia, affrontando inoltre la sfida del cosiddetto “gemello digitale”, già attivo – seppur in modo ancora sporadico – in alcune realtà amministrative del nostro Paese.

L’incontro intende anche raccogliere e rilanciare gli spunti del dibattito avviato in città dai Giovani Democratici con l’appuntamento dello scorso 21 dicembre, dedicato proprio alle responsabilità connesse all’uso di uno strumento così potente e rivoluzionario. Per questo motivo porterà un saluto Luca Santoro. Ad aprire i lavori sarà Annalisa Sansalone. Interverranno Michele Mangiafico, Federica Giaquinta e Giuseppe Vitale.