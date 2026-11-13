Siracusa, intelligenza artificiale e professione forense, confronto avvocati e magistrati

Attualità · Incontro

L’intelligenza artificiale entra sempre più concretamente nel mondo della giustizia e pone nuove questioni sul piano professionale, etico e deontologico. Se ne è discusso ieri pomeriggio a Siracusa, nella Biblioteca “A. Ricupero” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, durante la tavola rotonda dal titolo “L’intelligenza artificiale nella professione forense. Opportunità, criticità e profili deontologici nell’attività civile, penale e stragiudiziale”.

L’iniziativa, promossa da La.Pe.C., dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, dalla Scuola “Giuseppe Brandino” della Camera Penale “Pier Luigi Romano”, dalla Scuola Forense “Pier Luigi Romano” e dal Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, ha inaugurato il ciclo di lezioni della Scuola Forense. Numerosi gli avvocati, i magistrati e i praticanti che hanno preso parte all’incontro, confermando l’interesse verso un tema destinato a incidere sempre più sull’attività quotidiana degli operatori del diritto.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, Antonio Randazzo, del direttore della Scuola Forense “Pier Luigi Romano”, Laura Leone, del direttore della Scuola “Giuseppe Brandino” della Camera Penale, Lucia Randazzo, e del direttore generale del Siracusa International Institute, Filippo Musca. L’introduzione è stata affidata a Renato Bricchetti, presidente di La.Pe.C. e giudice di Appello penale del Tribunale della Repubblica di San Marino.

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Sono quindi intervenuti Andrea Reale, consigliere della Corte d’Appello di Catania, Tania Rizzo, coordinatrice della sezione La.Pe.C. di Lecce, Carlo Greco, vicepresidente del Consiglio distrettuale di disciplina del Distretto di Catania, e Alfredo Spitaleri, giudice della sezione civile del Tribunale di Siracusa e componente del Consiglio giudiziario della Corte d’Appello di Catania. Previsto anche l’intervento di Sebastiano Leone, capodipartimento di Diritto e procedura civile. A moderare il confronto Elisabetta Guidi, vicepresidente di La.Pe.C. e della Scuola Forense.

Al centro del dibattito l’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nella ricerca giuridica, nell’analisi degli atti e nell’organizzazione del lavoro, ma anche le criticità connesse al loro impiego. Tra i temi affrontati la necessità di verificare l’attendibilità delle fonti, la tutela della riservatezza dei dati degli assistiti e la responsabilità personale degli avvocati per gli atti sottoscritti e depositati.

Particolare attenzione è stata riservata alla professione penalistica, nella quale il ricorso alle nuove tecnologie non può prescindere dal giudizio e dalla conoscenza dei fatti da parte del difensore. L’intelligenza artificiale può rappresentare uno strumento di supporto, ma non può sostituire la valutazione professionale né la responsabilità di chi esercita il diritto di difesa.

La Camera Penale “Pier Luigi Romano” ha infine ribadito l’importanza di proseguire il percorso di formazione e approfondimento insieme all’Ordine degli Avvocati e alla Scuola Forense, su una trasformazione destinata a incidere profondamente sul futuro della professione.