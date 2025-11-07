Siracusa, intensificati i controlli nella Riserva del Ciane: in campo la Polizia Provinciale

Il Comando di Polizia Provinciale di Siracusa, guidato dal Tenente Colonnello Daniel Amato, in attuazione delle direttive ricevute dal Presidente del Libero Consorzio Comunale, Michelangelo Giansiracusa, ha intensificato le attività di controllo e monitoraggio ambientale all’interno della Riserva Naturale Orientata “Fiume Ciane e Saline di Siracusa”.

Questa azione si inserisce in un quadro di crescente attenzione istituzionale verso la tutela di questo sito di rilevanza paesaggistica e naturalistica, anche alla luce della recente audizione alla IV Commissione Territorio e Ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana, promossa dall’onorevole Giuseppe Carta, a seguito della denuncia pubblica del Comitato per i Parchi, rappresentato dall’avvocato Corrado Giuliano.

La Riserva Ciane rappresenta un patrimonio identitario per la città di Siracusa e per l’intera provincia aretusea. Per questo motivo, il Comando di Polizia Provinciale ha attivato un dispositivo operativo dedicato, composto da personale specializzato in polizia rurale, con il compito di presidiare costantemente le aree sensibili della Riserva.

Le attività in corso prevedono: pattugliamenti appiedati lungo i percorsi naturalistici e le zone dunali; appostamenti con autovetture d’istituto e mezzi civetta; controlli su veicoli e persone lungo le arterie viarie limitrofe alla Riserva e osservazione diretta delle foci dei fiumi Ciane e Anapo, nonché dei pantani e delle saline.

L’obiettivo è quello di garantire il rispetto delle norme vigenti e prevenire comportamenti che possano compromettere l’equilibrio ecologico dell’area, come la navigazione non autorizzata, l’accesso indiscriminato, l’abbandono di rifiuti, o attività venatorie e sportive non compatibili con la tutela ambientale.

Il Comando ribadisce il proprio impegno a collaborare con tutte le istituzioni competenti e con le associazioni ambientaliste, affinché venga assicurata una vigilanza efficace e continuativa, nel rispetto della biodiversità e dell’identità storica e naturale della Riserva.