Siracusa, intere arterie al buio: Alfredo Foti (Insieme) chiede interventi immediati e calendario trasparente

Intere strade e quartieri di Siracusa da settimane restano al buio, con gravi conseguenze sulla sicurezza e sulla vivibilità. A denunciarlo è Alfredo Foti, co-responsabile della lista civica Insieme, che elenca diverse vie interessate: via Gregorio Asbesta, via Castel Termini, via Prof. Vittorio Guardo, via Don Puglisi, via Gaetano Barresi e via Luigi Cassia, arterie percorse ogni giorno da migliaia di cittadini, studenti e lavoratori.

Secondo Foti, l’assenza di illuminazione pubblica rappresenta “un problema non solo di decoro urbano, ma soprattutto di sicurezza stradale e personale“. Strade e piazze completamente al buio, infatti, rendono più rischiosa la circolazione veicolare e pedonale e favoriscono episodi di microcriminalità, alimentando un crescente senso di insicurezza tra i residenti.

“Nonostante le continue segnalazioni dei cittadini – sottolinea Foti – l’amministrazione comunale è rimasta sorda e inerte, incapace di garantire un servizio pubblico essenziale. È inaccettabile che nel 2025 interi quartieri restino senza illuminazione per settimane o mesi, senza alcuna programmazione né risposte concrete“.

Il rappresentante della lista civica Insieme dichiara di ricevere ogni giorno nuove segnalazioni sullo stato degli impianti e degli interventi in corso, ma lamenta la mancanza di chiarezza e comunicazione da parte del Comune.

Per questo Foti lancia una proposta precisa: la pubblicazione online di un calendario trasparente delle manutenzioni e l’adozione di strumenti moderni e più efficienti per evitare in futuro interventi tardivi. “Chiediamo interventi immediati – conclude – e un cambio di passo che metta al centro la sicurezza e la vivibilità dei quartieri“.