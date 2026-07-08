Siracusa, interrogazione di Barbone urgente sul conferimento dell’incarico per il Peba e sull’importanza della trasparenza amministrativa

La commissaria cittadina di Forza Italia Alessandra Barbone, in qualità di consigliere comunale, ha rivolto un’interrogazione che aveva già presentato nelle scorse settimane in occasione del question time, senza però ricevere alcuna risposta.

La Barbone intende con tale atto richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla vicenda del conferimento di un incarico esterno per la redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba): “è fondamentale, infatti, che il Comune di Siracusa si attenga sempre a principi di trasparenza e legalità, in particolare quando si tratta di decisioni che influenzano la vita dei cittadini più deboli e rappresentano un cospicuo esborso di denaro pubblico”.

Nell’interrogazione la commissaria ricorda che nel dicembre scorso è stata adottata una determina dirigenziale che prevede l’affidamento dell’incarico a un professionista esterno per la redazione del Peba, con un costo complessivo di svariate decine di migliaia di euro. Restano però senza risposta alcune interrogativi cruciali: durante il question time erano assenti sia l’assessore sia il dirigente competenti; non risulta che il professionista incaricato abbia presentato un curriculum vitae che attesti la “comprovata esperienza” richiesta per un incarico di tale rilevanza economica e sociale; non è chiaro su quali basi sia stato stabilito l’importo stimato di svariate decine di migliaia di euro per il servizio, né come sia stata valutata la necessità di un intervento esterno: “secondo le normative vigenti, infatti, l’affidamento di incarichi esterni è consentito solo in specifiche circostanze in cui non sia possibile utilizzare il personale interno. È quindi imperativo che l’Amministrazione dimostri di aver effettuato un regolare ed effettivo accertamento di tale impossibilità. Inoltre, il Peba richiede competenze multidisciplinari, e l’affidamento di tali incarichi deve seguire rigorosi criteri di selezione, garantendo che solo professionisti con esperienza specifica nel settore siano coinvolti”.

Barbone chiede pertanto che sia fornita una spiegazione dettagliata riguardo i criteri di selezione e gli accertamenti effettuati prima del conferimento dell’incarico e che si trasmetta copia della interrogazione, assieme alla determina di incarico, alla Procura della Corte dei Conti della Regione Siciliana. “La trasparenza è un valore fondamentale per la nostra comunità e dobbiamo fare in modo che le decisioni siano sempre giustificate e documentate – conclude, invitando i cittadini e le istituzioni tutte a seguire attentamente questa delicata questione e a richiedere maggiore chiarezza e responsabilità da parte dell’Amministrazione -. È nostro dovere garantire che l’amministrazione comunale operi nell’interesse dei cittadini, nel rispetto delle leggi e dei principi di buona amministrazione, soprattutto quando si tratta di provvedimenti che riguardano l’abbattimento delle barriere architettoniche e quindi a favore delle persone con disabilità”.