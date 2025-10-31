Siracusa, interventi di ripristino sulle strade provinciali dopo le piogge delle ultime ore

A seguito degli eventi meteorologici che, nelle ultime 24 ore, hanno interessato la provincia di Siracusa, la società partecipata del Libero Consorzio comunale, Siracusa Risorse, è intervenuta prontamente per eliminare situazioni di pericolo, rimuovere detriti, alberi e vegetazione lungo diverse strade provinciali.

Gli interventi hanno riguardato in particolare la SP76 Diddino – Monte Climiti; la SP25 Floridia – Priolo (Ponte Diddino); la SP12 Floridia – Cassibile e la SP74 Floridia – Canicattini

“Un sentito ringraziamento agli operatori di Siracusa Risorse e ai settori Viabilità, Protezione Civile e Polizia Provinciale per la tempestività – ha detto il presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa -, la collaborazione e la professionalità dimostrata nel garantire la sicurezza della viabilità e dei cittadini.”