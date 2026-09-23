Siracusa, interventi in due plessi scolastici dopo le prescrizioni dello Spresal

Attualità · Aggiudicati i lavori

Affidati gli Interventi di manutenzione in due edifici scolastici comunali per dare seguito alle prescrizioni formulate dallo S.Pre.S.A.L. (Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) dell’Asp di Siracusa dopo i sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi. Il Comune ha assegnato i lavori per un importo complessivo di 56.120 euro, Iva inclusa.

L’intervento nasce da due prescrizioni: la prima, del 30 luglio, relativa all’Istituto comprensivo Elio Vittorini di via Regia Corte 67, a seguito di un sopralluogo del 6 luglio, la seconda la seconda, del 12 agosto, riguardante il plesso centrale dell’Istituto comprensivo Verga-Martoglio di via Monsignor Caracciolo 2, dopo un sopralluogo dell’8 luglio.

Per l’istituto Elio Vittorini sono previsti interventi di risanamento delle pareti interessate dall’umidità di risalita, opere conseguenti alle infiltrazioni provenienti dalle coperture, risanamento delle pareti deteriorate e ripristino dei controsoffitti in cartongesso e dei pannelli modulari.

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Le stesse tipologie di intervento sono previste nel plesso centrale del Verga-Matoglio di via Monsignor Caracciolo: anche in questo caso si interverrà sulle pareti interessate dall’umidità di risalita, sulle conseguenze delle infiltrazioni dalle coperture, sulle superfici deteriorate e sui controsoffitti.

L’amministrazione ha scelto di procedere con un affidamento diretto, considerata anche la necessità di rispettare i termini fissati per la regolarizzazione delle prescrizioni dell’Asp di Siracusa.

L’azienda icaricata, individuata tra le imprese qualificate e disponibili a intervenire nell’immediatezza, ha effettuato i sopralluoghi nei due edifici e preso visione della relazione tecnica predisposta dal Comune. L’offerta presentata prevede 20 mila euro per gli interventi all’Elio Vittorini e 26 mila euro per il plesso centrale del Verga-Matoglio, per un totale di 46 mila euro oltre Iva.