Siracusa, interventi sugli impianti sportivi: lavori al Campo Scuola e alla Caldarella

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Si mette mano a due degli impianti sportivi più importanti di Siracusa. Il Comune ha avviato le procedure amministrative per gli interventi di manutenzione straordinaria del Campo Scuola Pippo Di Natale e degli spogliatoi della piscina Caldarella, all’interno della Cittadella dello Sport, con la costituzione dei gruppi di lavoro incaricati di seguire le fasi progettuali e amministrative necessarie per arrivare all’affidamento e alla successiva esecuzione degli interventi. Due strutture centrali per l’attività sportiva cittadina, frequentate da atleti, associazioni e appassionati, sulle quali l’amministrazione intende intervenire per migliorare le condizioni di sicurezza e fruibilità.

Al Campo Scuola Pippo Di Natale è previsto un investimento di 50 mila euro. Le risorse saranno destinate alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza dell’impianto, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla fornitura di nuove attrezzature per l’atletica leggera. Più delicata appare la situazione degli spogliatoi della piscina Caldarella. L’amministrazione comunale è consapevole dello stato di degrado e pericolosità degli ambienti, una condizione che mette in serio pericolo la salute e l’incolumità delle persone che frequentano le attività di nuoto. È dunque necessario intervenire sugli spazi a servizio della piscina olimpionica e della vasca più piccola. Il progetto pensato dall’ufficio tecnico riguarda la manutenzione straordinaria e la riqualificazione degli spogliatoi, ambienti essenziali per il funzionamento quotidiano dell’impianto e per l’accoglienza degli utenti.

Non si tratta, è bene precisare, di lavori già aggiudicati o materialmente avviati, ma dell’organizzazione delle attività propedeutiche alla loro realizzazione e resta ora da capire quali saranno i tempi necessari per completare la progettazione, procedere con gli affidamenti e aprire effettivamente i cantieri. Un passaggio particolarmente importante soprattutto per la piscina Caldarella, considerato il quadro di degrado e pericolosità descritto dalla stessa amministrazione.