Siracusa, interventi sul Canale Galermi: Cafeo e Vinciullo non lesinano critiche

“Come annunciato lo scorso 29 luglio, il consorzio di Bonifica ha provveduto ad effettuare i lavori in emergenza nelle vasche di contrada Baragne, al fine di rendere fruibile l’acquedotto anche nelle zone attualmente non raggiunte e per questo in grave sofferenza ma, al netto della paradossale propaganda mediatica, le cose non sono purtroppo andate come dovevano”. A renderlo noto è Giovanni Cafeo, deputato regionale della Lega Sicilia e segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.

Il parlamentare regionale spiega però che mentre si provava ad immettere l’acqua nelle vasche di Baragne, dopo la sistemazione del collettore, ci si è resi conto che a causa di una valvola di fondo difettosa, gran parte dell’acqua sarebbe andata perduta, impedendo così anche alle vasche Monteforte di raggiungere il livello necessario per poi alimentare l’acquedotto.

“Nei giorni in cui Siracusa conquista il poco invidiabile primato di città più calda d’Europa – prosegue Cafeo – apprendere che per sistemare la paratia difettosa bisogna aspettare fin dopo il 20 agosto a causa delle ferie delle squadre di intervento non può essere accettabile, specie per gli agricoltori che hanno già in buona parte compromesso il raccolto”.

Infine il deputato non lesina critiche nei confronti del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, Francesco Nicodemo, che nemmeno due giorni fa aveva annunciato la conclusione dei lavori di riparazione della condotta in cemento, di diametro 1400, sull’attravemersamento di contrada Morghella, a servizio del Canale Galermi di Siracusa.

“Fatto salvo il lavoro importante degli operai impegnati, è chiaro che non si può restare indifferenti di fronte all’inefficienza e alla supponenza di chi crede di poter prendere in giro i concessionari e gli agricoltori che non vedono acqua da mesi – conclude l’On. Cafeo – pensando di camuffare prima a colpi di nomine dirigenziali e poi con immaginari successi mediatici un fallimento che è invece sotto gli occhi di tutti”.

Gli fa eco l’altro pezzo da 90 della Lega siracusana, il coordinatore provinciale Enzo Vinciullo (insieme con Mauro Basile), secondo cui l’annuncio di due giorni fa non è altro che una “sceneggiata napoletana e dai toni trionfalistici e napoleonici, non comprendendo la tragedia che stanno vivendo gli agricoltori, ieri ha avuto perfino il coraggio barbaro di lodare i propri interventi, assicurando che, a piante ormai morte ed a raccolto ormai distrutto, arriverà l’acqua, quanto prima. Hanno dimenticato di dire che fine ha fatto il milione di euro di euro stanziato nel 2017 e quali lavori sono stati eseguiti con gli oltre 500 mila euro stanziati sempre nel 2017. Hanno perfino fatto finta di non vedere tutti i privati che, in questi mesi, a gratis, hanno realizzato dei lavori sul canale per cercare di portare l’acqua, bene prezioso, nei loro campi. Per cui – hanno concluso Vinciullo e Basile – torniamo a chiedere le dimissioni del Consorzio di Bonifica di Lentini a cui ricordiamo che il silenzio, mai come in questa occasione, è d’oro e, nello stesso tempo, chiediamo l’intervento del Prefetto per evitare ulteriori danni agli agricoltori siracusani, vessati da un Consorzio inutile e quanto mai dannoso al modo agricolo siracusano”.