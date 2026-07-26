Siracusa, interventi sulla condotta di Bufalaro Basso: chieste autobotti

Attualità · Aretusacque

Aretusacque informa la cittadinanza che, a seguito della rottura di una diramazione della condotta adduttrice DN 600 di Bufalaro Basso, si rende necessario un intervento urgente di riparazione.

Il punto di guasto è ubicato all’interno di una proprietà privata e, per consentire l’accesso all’area e l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sarà indispensabile procedere alla chiusura della condotta principale. Tale manovra comporterà inevitabili disservizi nell’erogazione idrica che interesseranno buona parte della zona centrale della città di Siracusa.

Al momento non è possibile fornire una stima attendibile dei tempi di ripristino del servizio. Solo dopo l’esecuzione degli scavi e la completa valutazione dell’entità del danno sarà possibile definire le modalità dell’intervento e avere una previsione dei tempi necessari al completamento della riparazione.

Aretusacque ha già attivato tutte le procedure operative necessarie e il proprio personale è impegnato per ridurre al minimo i tempi dell’intervento, compatibilmente con le verifiche tecniche che dovranno essere effettuate sul posto.

Contestualmente, la Società ha provveduto ad allertare la Protezione Civile, richiedendo la disponibilità di autobotti da dislocare sul territorio per assicurare, ove necessario, un servizio di approvvigionamento idrico alla cittadinanza durante il periodo di interruzione.

Aretusacque seguirà costantemente l’evolversi delle operazioni e provvederà a informare tempestivamente la cittadinanza attraverso i propri canali ufficiali non appena saranno disponibili ulteriori aggiornamenti sull’entità del guasto e sui tempi di ripristino del servizio.