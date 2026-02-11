Siracusa, intervento al Parco Stefano Dell’Aquila: sventato reato ambientale

Intervento della Polizia Ambientale del Corpo di Polizia Municipale di Siracusa all’interno del Parco Stefano Dell’Aquila, dove è stato impedito il consumarsi dell’ennesimo episodio di inquinamento ai danni di un’area pubblica.

Gli agenti sono intervenuti dopo aver accertato che un giovane stava effettuando un vero e proprio “tagliando” al proprio motociclo direttamente all’interno del parco, senza adottare alcuna precauzione per evitare la dispersione di sostanze inquinanti. In particolare, le percolazioni di olio esausto stavano contaminando il suolo dell’area verde.

Il tempestivo intervento della Polizia Ambientale ha portato alla sanzione del proprietario del mezzo e all’immediata disposizione della bonifica dei luoghi, al fine di ripristinare le condizioni ambientali compromesse.

Sull’episodio è intervenuto Giovanni Di Lorenzo, Delegato della Circoscrizione Neapolis, che ha espresso il proprio ringraziamento agli uomini della Polizia Municipale per la prontezza e la professionalità dimostrate. “Inquinare e sporcare un parco significa negare, e negarsi, il diritto di goderne pienamente”, ha dichiarato, rivolgendo un appello al senso civico delle famiglie e dei giovani affinché simili episodi non si ripetano.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della tutela degli spazi pubblici e sulla necessità di comportamenti responsabili a salvaguardia dell’ambiente urbano.