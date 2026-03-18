Siracusa, intervento al serbatoio che serve Cassibile: riduzione idrica del servizio

Siam, società che gestisce il servizio idrico a Siracusa informa che è attualmente in corso un intervento urgente di estrazione e sostituzione della pompa di sollevamento del campo pozzi Trappeto che serve il serbatoio di Cassibile.
L’intervento, resosi necessario probabilmente a causa dei continui black-out elettrici, comporterà una riduzione della portata e della pressione idrica in tutta la circoscrizione di Cassibile da ora fino alla tarda serata di oggi.
Il ripristino completo e definitivo del regolare servizio idrico, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire entro la mattinata di domani.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni