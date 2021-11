Siracusa, intervento al tempio di Apollo allagato dopo l’uragano Apollo

I volontari di Nuova Acropoli Siracusa, oltre ad aver operato per oltre una settimana su attivazione del Centro Operativo Comunale in occasione dell’evento meteorologico eccezionale che ha colpito la Sicilia Orientale, sono intervenuti nella giornata del 3 novembre per svuotare il Tempio di Apollo di Siracusa dall’acqua accumulatasi.

Su richiesta della Soprintendenza per i Beni Culturali di Siracusa, una delle squadre di Nuova Acropoli si è recata al monumento che ha ufficialmente adottato dal 2008 grazie ad una convenzione a titolo gratuito e che cura mensilmente occupandosi del taglio dell’erba e della rimozione rifiuti. I volontari hanno operato con l’ausilio della loro idrovora ininterrottamente dalle 10 alle 16 , riuscendo così a rimuovere l’acqua presente nel Tempio in seguito al passaggio dell’uragano Apollo.