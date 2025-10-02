Siracusa, intervento di riparazione in una condotta del serbatoio di Bufalaro Alto: possibile carenza idrica

Siam comunica che, nella giornata di oggi, è stato effettuato un intervento di riparazione di una condotta del serbatoio di Bufalaro Alto.

In questo momento, la criticità è stata risolta e il sistema rimesso in funzione, ma il livello del serbatoio è ancora ridotto e questo potrebbe determinare situazioni di bassa pressione e portata limitata nelle aree di via Forlanini e zone limitrofe e Belvedere.

Il ripristino regolare del servizio si prevede tra la tarda nottata di oggi e il primo mattino di domani.