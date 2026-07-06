Siracusa, intervento sulla rete idrica del Villaggio Miano

Domani, martedì 7 luglio, a partire dalle 10, sarà temporaneamente sospesa l’erogazione idrica nella zona di Villaggio Miano, per consentire un intervento urgente di riparazione sulla rete di distribuzione. I lavori si rendono necessari a seguito dell’individuazione di una significativa perdita idrica sul collettore di distribuzione DN 250 in viale Epipoli.

L’interruzione avrà una durata stimata di circa un’ora, salvo eventuali imprevisti tecnici che potrebbero rendere necessario un prolungamento delle attività. Al termine dell’intervento, l’erogazione sarà progressivamente ripristinata.

Aretusacque invita i cittadini a limitare, ove possibile, i consumi nelle ore immediatamente precedenti l’intervento. Aretusacque informa inoltre di aver provveduto a preallertare la Protezione Civile, comunicando preventivamente l’intervento programmato e la temporanea sospensione dell’erogazione idrica, al fine di garantire il necessario coordinamento operativo e assicurare la massima informazione alla popolazione interessata.

Tutti gli aggiornamenti relativi all’intervento e alle eventuali variazioni delle tempistiche saranno pubblicati nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale di Aretusacque, al seguente indirizzo web: https://www.aretusacque.a-acqua.it/news .

Aretusacque informa l’utenza che per segnalazioni relative a guasti e disservizi gli utenti possono contattare il numero verde gratuito di pronto intervento 800.53.53.53, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Aretusacque si scusa per il temporaneo disagio e ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione durante lo svolgimento dei lavori.