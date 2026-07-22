Siracusa, intervento urgente di riparazione della rete idrica in viale Scala Greca

Attualità · Angolo via Noto

Aretusacque informa i cittadini che sono in corso le attività propedeutiche a un intervento urgente di riparazione di una perdita idrica individuata presso una camera di manovra dell’acquedotto situata all’intersezione tra viale Scala Greca e via Noto.

L’intervento si rende necessario per garantire la piena efficienza della rete idrica e prevenire ulteriori disagi al servizio.

Nel corso delle operazioni preliminari, il personale tecnico ha rilevato la presenza di infrastrutture di telecomunicazione e cavi elettrici in corrispondenza dell’area interessata dai lavori. Tale circostanza richiede l’adozione di ulteriori misure di sicurezza e specifiche procedure operative finalizzate a tutelare tutti i sottoservizi presenti e a consentire la corretta esecuzione dell’intervento.

Aretusacque ha già provveduto a informare i gestori interessati affinché vengano attivate le necessarie attività indispensabili per consentire il regolare svolgimento dei lavori e ridurre al minimo i tempi di completamento della manutenzione.

L’intervento di riparazione della condotta DN 125 sarà effettuato questa sera alle ore 20:00, avrà una durata di circa due ore e potrebbe determinare disservizi o abbassamenti di pressione nella zona alta di Siracusa. La rimessa in servizio del tratto riparato è prevista immediatamente a valle dell’intervento, attorno alle ore 22:00. Il ripristino dei flussi sarà graduale e per la completa operatività sarà necessario attendere qualche ora.

Aretusacque ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione.