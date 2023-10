Siracusa, intesa tra Lombardo e Salvini. Il consigliere Aloschi: “bene accordo tra Lega e Mpa”

È stato siglato, con una stretta di mano tra Matteo Salvini e Raffaele Lombardo, la federazione tra Lega e MPA. In vista dei prossimi appuntamenti elettorali il presidente Lombardo aveva già lasciato intendere, durante una conferenza organizzata dall’ MPA una settimana fa, un’apertura verso partiti con medesima condivisione di intenti.

“Nuovi scenari si profilano all’orizzonte grazie a questo accordo con la Lega, queste due realtà politiche hanno già avuto modo di collaborare bene in passato. Con queste premesse possiamo sperare di ottenere importanti risultati anche per le europee – Afferma Luciano Aloschi capogruppo consiliare MPA a Siracusa – Obiettivo comune lo sviluppo economico e infrastrutturale della Sicilia con opere quali: il ponte sullo stretto, l’alta velocità ferroviaria, completamento dell’anello autostradale e i collegamenti interni tra le province. Queste priorità possono fare da volano per la Regione e a ricaduta avranno un impatto positivo per la nostra provincia e la zona industriale”.