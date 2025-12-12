Siracusa, intimidazione da Brancato: la solidarietà del sindaco Italia

“L’intimidazione commessa ai danni della pasticceria Brancato è un segnale del tentativo dei clan di rialzare la testa nonostante la costante azione di contrasto da parte di magistratura e forze dell’ordine“. Lo afferma il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

“La criminalità vuole sempre affermare la propria capacità di condizionare il territorio e stavolta ha preso di mira un imprenditore che ha sempre puntato sulla qualità per ritagliarsi, come ha fatto, una posizione di primo piano nel proprio settore. A lui – conclude il sindaco Italia – va la solidarietà mia personale e di tutti i siracusani onesti“.