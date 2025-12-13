Siracusa, intimidazioni agli esercenti. Cna chiede incontro urgente al prefetto, Confartigianato misure straordinarie

La CNA di Siracusa, profondamente preoccupata per i recenti episodi di intimidazione che hanno colpito diversi piccoli esercenti della città, ha formalmente richiesto un incontro urgente al Prefetto di Siracusa. L’associazione sottolinea come il clima di tensione rischi di compromettere la serenità e la sicurezza delle attività economiche locali.

“Riteniamo indispensabile – si legge nella richiesta – un confronto immediato con le istituzioni competenti per individuare misure concrete di tutela e prevenzione, al fine di garantire ai nostri imprenditori condizioni di lavoro sicure e rispettose della legalità”.

La CNA di Siracusa chiede quindi la convocazione di un tavolo con il Prefetto e i rappresentanti delle forze dell’ordine, per discutere le azioni da intraprendere e rafforzare la collaborazione tra istituzioni e mondo produttivo. L’associazione confida nella sensibilità e nell’attenzione delle istituzioni verso una problematica che riguarda l’intera comunità e resta in attesa di un riscontro.

Anche Confartigianato Imprese Siracusa esprime profonda preoccupazione per i gravi episodi dinamitardi verificatisi nelle trascorse notti in città ai danni delle attività economiche, fatti che destano allarme ed incidono pesantemente sul clima di sicurezza e fiducia necessario allo sviluppo del tessuto produttivo locale. L’associazione manifesta la più sincera e totale solidarietà ai titolari delle due attività colpite, vittime di atti vili e intimidatori che colpiscono non solo i singoli imprenditori, ma l’intera comunità economica e civile della città.

“Confidiamo nelle Autorità competenti affinché si pongano in essere tutte le misure idonee ad individuare ed assicurare alla giustizia gli autori di questi gravi episodi, ristabilendo un principio fondamentale di legalità e tutela del lavoro onesto – si legge in una nota –. Alla luce della preoccupante recrudescenza di tali fenomeni, l’auspicio è che la situazione venga affrontata con misure straordinarie e incisive da parte delle autorità preposte, al fine di garantire sicurezza, prevenzione e controllo del territorio. Ribadiamo la nostra piena disponibilità alla più ampia collaborazione con le Istituzioni e le forze dell’ordine, per contribuire concretamente a riportare la città, le attività economiche e tutti i cittadini ad un clima di serenità e normalità, indispensabile per la crescita e il benessere della comunità”.