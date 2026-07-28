Siracusa intitola l’Urban Center a Matteo Di Franca

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Il Comune di Siracusa ha deciso di intitolare l’Urban Center a Matteo Di Franca, il 24enne presidente della Consulta comunale giovanile trovato senza vita nelle acque del Porto Grande. Oggi in Consiglio comunale lo ha annunciato il sindaco Francesco Italia. La proposta del primo cittadino è stata ben accolta dall’aula.

Sulla morte del giovane, la Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo, al fine di accertare con precisione le cause del decesso e ricostruire le ultime ore di vita di Di Franca. Secondo le prime informazioni emerse, il corpo presentava profonde ferite compatibili con l’impatto con le eliche di un’imbarcazione.

Ai funerali, celebrati in Cattedrale, ha partecipato una grande folla per l’ultimo saluto al ragazzo, molto apprezzato in città per il suo impegno civile, politico e sociale.