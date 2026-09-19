Siracusa intitola una strada a Franco Greco, il senatore e avvocato degli ultimi

Attualità · Toponomastica

Una strada di Siracusa porterà il nome di Franco Greco, il senatore e avvocato scomparso nel 2018 che ha attraversato oltre trent’anni di vita politica siracusana. L’Ufficio toponomastica ha approvato la proposta avanzata dall’ex consigliere comunale Giovanni Moncada, cognato di Greco, e sostenuta dal consigliere Andrea Buccheri. Adesso si attende il via libera dalla Giunta, ma si tratterebbe di una formalità, avendo la proposta anche il benestare del primo cittadino.

L’intitolazione riguarderà la futura strada nel tratto terminale di via Guerrieri che, una volta conclusa, collegherà viale Scala Greca a viale Santa Panagia. Un nuovo collegamento nella zona nord della città che porterà così il nome di una figura legata alla storia politica e istituzionale di Siracusa.

Socialista di area demartiniana, Franco Greco fu senatore per tre legislature consecutive, dal 1983 al 1994. Eletto inizialmente nelle file del Partito Socialista Italiano, passò nel gennaio 1985 al Partito Comunista Italiano e, nel gennaio 1994, al Gruppo Misto. Tra l’ottobre 1987 e l’aprile 1992 fu anche componente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Terminata l’esperienza a Palazzo Madama, tornò alla professione forense senza abbandonare la politica. Greco continuò a partecipare alla vita pubblica siracusana, anche attraverso nuove esperienze elettorali e il sostegno a candidature a sindaco.

Memorabili le campagne elettorali condotte con un camion dei pompieri svizzero riadattato, accompagnato dalle note di In questo mondo di ladri. Un’immagine rimasta legata al suo modo di vivere la politica, lontano dalle forme più convenzionali della comunicazione elettorale. Soprannominato anche “l’avvocato degli ultimi”, Greco è scomparso a 76 anni, poco più di un mese prima di compierne 77.

La proposta di dedicargli una strada è stata avanzata dal cognato, l’ex consigliere comunale Giovanni Moncada, e sostenuta dal consigliere comunale Andrea Buccheri, fino all’approvazione da parte dell’Ufficio toponomastica.

Moncada ha espresso il proprio ringraziamento a tutte le persone che si sono interessate all’iniziativa e hanno contribuito al raggiungimento del risultato, compreso il sindaco Francesco Italia.

L’intitolazione rappresenta un primo passaggio: la strada individuata dovrà ancora essere realizzata prima di poter assolvere alla funzione di collegamento tra viale Scala Greca e viale Santa Panagia. Quando sarà completata, il nome di Franco Greco entrerà anche nella geografia quotidiana della città che ha segnato la sua storia personale, professionale e politica.