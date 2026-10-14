Siracusa, intitolata ad Altiero Spinelli un’area esterna dell’istituto “Einaudi”

Attualità · Erasmus Days 2026

È stato intitolato ad Altiero Spinelli, padre fondatore dell’Unione europea, lo spazio antistante la palestra dell’Istituto “L. Einaudi” di Siracusa, all’interno della settimana “Erasmus Days 2026” indetta dalle Agenzie Nazionali Erasmus+, Indire e Inapp.

Alla presenza della Dirigente scolastica dell’Einaudi, Egizia Sipala, del rappresentante dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp, Luca Fontana, della referente per l’Internazionalizzazione dell’Università di Catania, Daniela Fisichella, e di Fernanda Bonaiuto, in rappresentanza di Luisa Giliberto, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, si è svolta la cerimonia di intitolazione con lo scoprimento di una targa commemorativa riportante la dicitura “Largo Altiero Spinelli – Padre fondatore dell’Europa”.

Durante la cerimonia sono stati letti alcuni brani del “Manifesto di Ventotene” (che aveva come titolo originale “Per un’Europa libera e unità”) e sono stati raccontati aneddoti sulle modalità di stesura e scrittura del documento storico fondamentale per la nascita dell’Unione Europea.

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L’evento di intitolazione rientra all’interno del programma di eventi, organizzato dall’Istituto Einaudi, dal titolo “Le quattro E: Einaudi in Europa, Empowerment con Erasmus+”, che ha previsto anche una tavola rotonda sulle mobilità Erasmus+, un momento ludico rivolto a tutti gli studenti, e l’iniziativa “Cammino l’Europa”, una passeggiata in Ortigia con letture di brani relativi all’Europa.

“In questo modo, l’Einaudi, scuola accreditata Erasmus con l’Agenzia Nazionale Inapp nell’ambito VET ed attiva nei progetti Erasmus+ EDA che organizza e realizza progetti di mobilità Erasmus+ portando in Europa studenti e docenti della scuola e delle scuole partner”, dichiara il Dirigente Scolastico “intende promuovere e diffondere i valori e le mobilità Erasmus+ in Europa”.

L’”Einaudi Erasmus week” è stata organizzata dalla Commissione Erasmus+ e Internazionalizzazione dell’Einaudi (prof. Salvo La Delfa, referente, prof.ssa Assunta Tirri, prof.ssa Mariamanuela Caternicchia, prof.ssa Anna Cimino).