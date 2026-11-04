Siracusa, intrusione al plesso Verga: danni e rubati carta igienica e sapone

Cronaca · nella notte

Intrusione notturna nel plesso Verga dell’Istituto comprensivo “Verga-Martoglio” di Siracusa. Ieri notte alcune persone, al momento non identificate, sono entrate nella scuola. Hanno danneggiato una finestra, rotto un armadietto in un’aula della scuola dell’infanzia e tagliato i fili del telefono. Poi sono andate via con alcuni rotoli di carta igienica, flaconi di sapone e poco altro.

A raccontarlo è la stessa scuola, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Al di là dei danni materiali, questo episodio ci ha fatto riflettere – si legge – La nostra scuola è da sempre un luogo di accoglienza, solidarietà e amorevolezza”

L’istituto ricorda le iniziative portate avanti negli anni: raccolte fondi per sostenere cure mediche, donazioni di vestiti, contributi per pagare le gite agli alunni di famiglie in difficoltà e l’acquisto di materiale didattico per bambini e ragazzi. “Per questo ci chiediamo perché sia stato compiuto un gesto simile proprio nei confronti di una comunità che cerca ogni giorno di prendersi cura del quartiere e dei suoi giovani”

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

La risposta della scuola è un impegno ancora più forte. “Saremo ancora più attenti alle difficoltà, ancora più presenti e ancora più accoglienti – scrive l’istituto. – La scuola appartiene a tutto il quartiere. Prendersene cura significa prendersi cura dei bambini e delle famiglie”

Nel post c’è anche un pensiero per gli autori dell’intrusione: “Ci auguriamo che possano comprendere il valore di ciò che hanno danneggiato e che, in futuro, scelgano di avvicinarsi alla scuola non per distruggerla, ma per trovare ascolto, sostegno e nuove possibilità”